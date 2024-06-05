"Как можно было до такого додуматься?": нардеп разнес новое решение Кабмина о бронировании

Нардеп назвал данное решение позором

Кабмин Украины принял постановление, которым предполагается бронирование сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) не более чем 50%. Остальную половину работников могут мобилизовать.

Об этом в своем Telegram-канале написал украинских нардеп Алексай Гончаренко. Его крайне возмутило, что работников важных структур не будут полностью бронировать.

"Это позор! Правительство приняло постановление, которым предусматривает бронирование, в частности работников ГСЧС в объемах не более 50 процентов", — написал Гончаренко.

Он также подчеркнул, что работники ГСЧС ежедневно выезжают на места обстрелов, и спасают людей. Однако этот факт не стал поводом для 100%-го бронирования.

"Как можно было до такого додуматься, я не понимаю! Сейчас спасатели ГСЧС ежедневно рискуют жизнью. Они спасают людей от последствий обстрелов российских террористов", — возражает нардеп.

При этом Гончаренко задал правительству вопрос о том, как их мобилизация может повлиять на безопасность во всей Украине, ведь сотрудники ГСЧС

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине от мобилизации забронировали уже 700 тысяч человек.