Укр

"Как можно было до такого додуматься?": нардеп разнес новое решение Кабмина о бронировании

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Кабмин принял решение по бронированию спасателей Новость обновлена 05 июня 2024, 12:52
Кабмин принял решение по бронированию спасателей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нардеп назвал данное решение позором

Кабмин Украины принял постановление, которым предполагается бронирование сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) не более чем 50%. Остальную половину работников могут мобилизовать.

Об этом в своем Telegram-канале написал украинских нардеп Алексай Гончаренко. Его крайне возмутило, что работников важных структур не будут полностью бронировать.

"Это позор! Правительство приняло постановление, которым предусматривает бронирование, в частности работников ГСЧС в объемах не более 50 процентов", — написал Гончаренко.

Он также подчеркнул, что работники ГСЧС ежедневно выезжают на места обстрелов, и спасают людей. Однако этот факт не стал поводом для 100%-го бронирования.

"Как можно было до такого додуматься, я не понимаю! Сейчас спасатели ГСЧС ежедневно рискуют жизнью. Они спасают людей от последствий обстрелов российских террористов", — возражает нардеп.

При этом Гончаренко задал правительству вопрос о том, как их мобилизация может повлиять на безопасность во всей Украине, ведь сотрудники ГСЧС

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине от мобилизации забронировали уже 700 тысяч человек.

Теги:
#Украина #ГСЧС #Бронирование #Алексей Гончаренко