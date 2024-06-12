В каких случаях повестки украинцам присылают по почте: депутат указал на важную деталь

Согласно норме закона, в постановлении Кабмина прописано механизм вручения повесток о вызове резервиста или военнообязанного

Военнообязанным и резервистам могут приходить уведомления о вызове в ТЦК заказным письмом по почте. Это происходит, если по истечению 60 дней, которые даются на обновление данных, гражданин не выполнил данные требования.

Об этом сказал глава Комитента Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич в интервью ВВС. Он ответил на вопрос журналистов о том, что в законе о мобилизации прописаны процедуры вручения повестки, а в постановлении Кабинета министров прописан новый механизм вручения с помощью заказного письма по почте. Однако его нет в законе и это вызывает противоречия.

"В законе записано, что порядок проведения призыва граждан на военную службу при мобилизации на особый период определяется именно Кабинетом министров. В сфере его полномочий определение порядка оповещения военнообязанных и резервистов, их прибытия в ТЦК и СП или воинские части", — сказал Завитневич.

Он также добавил, что согласно норме закона, в постановлении Кабмина прописано механизм вручения повесток о вызове резервиста или военнообязанного. В данном случае речь идет только о средствах почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес места жительства.

"Важная деталь – каждому гражданину предоставляется 60 дней, чтобы уточнить место своего фактического проживания, и именно на этот адрес будут отправляться повестки. Если же после завершения этих 60 дней не произошло уточнения места жительства, то повестка посылается по адресу зарегистрированного ранее места жительства", — объяснил нардеп.

Важно учесть, что день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дней со дня повестки.

"Итак, мне кажется, это хороший образец сочетания прав и обязанностей граждан, нормирование процессов мобилизации, исключение позорных случаев действий отдельных представителей ТЦК и СП с одной стороны, и повышение личной ответственности каждого гражданина", — подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями глаз не призывают на службу в Украине.