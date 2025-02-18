"Украинцев не покинут": конгрессмен-республиканец о плане США, реализме Трампа и ленд-лиз

Уилсон называет президента США "рейганистом"

Конгрессмен-республиканец от Южной Дакоты Джо Уилсон — друг Украины и тот, кто верит, что у президента Дональда Трампа выйдет закончить войну.

Чтобы помочь "миру через силу", Уилсон в этом месяце внес на рассмотрение Палаты представителей США проект закона по обеспечению Трампа полномочиями по программе ленд-лиза для Украины.

Детальнее об этом и другом "Телеграф" пообщался с конгрессменом на полях Munich Ukrainian Lunch, организованного Фондом Виктора Пинчука.

— Конгрессмен, хотела спросить о вашем законопроекте о ленд-лизе. Расскажите поподробнее, что он предполагает.

— Мы знаем, что способ действительно заинтересовать американскую общественность – по осознанию, что не все просто так "дается" бесплатно, что по программе ленд-лиза может быть возможность возврата средств. И мы были успешны во время Второй мировой войны.

Иронично, но на самом большом в мире открытом кладбище в Санкт-Петербурге я увидел, что именно благодаря ленд-лизу СССР смог заблокировать Гитлера и не допустить взятия Ленинграда.

Это был американский ленд-лиз, поступавший через Мурманск. И мы видим, что ленд-лиз может быть очень эффективным и рабочей программой. Это помощь, оказываемая немедленно.

Поэтому я считаю, что ленд-лиз – это очень, очень положительно. Ирония в том, что тогда мы хотели видеть успех СССР в победе над нацистами. А сейчас мы хотим видеть успех Украины в победе над военным преступником Путиным.

— Вы верите, что президент Трамп достигнет устойчивого мира в Украине в этом году? Ведь, как сказал генерал Келлог, ваш лидер любит действовать быстро.

— Намерение президента Трампа действительно состоит в том, чтобы сохранить жизнь украинцев. И мы знаем, что он пытался предотвратить все это, предоставляя Украине ракеты еще до того, как покинул свой пост. Он разместил американские войска в Польше. Люди должны это знать. И именно Дональд Трамп остановил "Северный поток-2". Поэтому он реалист.

Людям следует обращать внимание не только на его слова, но и на его политику. Посмотрите, чего он добился. В течение четырех лет [его первого срока] не было ни одной войны в мире, потому что все знали, что Америка имеет решительность.

И потому любое соглашение, которое будет достигнуто… Мне кажется, что генерал Келлог очень четко объяснил: оно действительно будет в пользу народа Украины, и это не будет предательством. Потому что измена просто продолжит то, что сейчас война против Украины, война против Грузии, война против Молдовы. И мы знаем, что злое намерение Путина заключается в воссоздании Советского Союза, потерпевшего крах.

— Какие ваши впечатления от нынешней Мюнхенской конференции, приближает ли она нас к миру?

— Я вдохновлен, потому что, знаете, после трех лет люди обычно истощаются. Но я этого не вижу. Я вижу решительность. И я очень благодарен за то, что здесь были 17 сенаторов США и 15 членов Палаты представителей США. Все находившиеся здесь конгрессмены – и демократы, и республиканцы – решительно поддерживают народ Украины. Мы также провели отличную встречу с президентом Зеленским.

Он является вдохновением для всех нас, тем, кто стремится к свободе и демократии, кто хочет иметь свободные и честные выборы. Также у нас запланирована встреча с Саломе Зурабишвили, легитимным президентом Грузии. Кроме того, проведем встречу с канцлером Германии. Немецкий народ демонстрирует большую решительность.

— Так что США будут с Украиной столько, сколько нужно? Украинцы не должны бояться, что их оставят на произвол судьбы?

— Украинцев не покинут. Это совершенно очевидно.

И я хочу отдать должное премьер-министру Дании [Мэтте Фредериксен], которая сказала: "Это не украинская война, это российская война". И она права.

Это российская война. Первоначально она была направлена против Белоруссии. И этого можно было избежать. Речь идет о вмешательстве в выборы.

Война в Крыму и Донбассе. Не будем забывать Южную Осетию и Абхазию в Грузии. Военный контроль в Приднестровье. Мы знаем, и президент Трамп знает, что войну Путина нужно остановить сейчас. Иначе она распространится дальше и будет потеряно еще больше человеческих жизней.

Дональд Трамп – реалист. Он рейганист. А это значит мир через силу.

Мы хотим видеть сильную Европу. Было совершенное непонимание, когда люди считали, что он выступает против НАТО. Он не был против НАТО.

Он выступал за то, чтобы страны НАТО увеличили свои расходы на оборону до 2%, как они обязались. Но теперь этот показатель должен быть еще выше, чтобы достичь мира через силу. Потому что мы имеем дело не только с военным преступником Путиным.

У нас ситуация, когда мы противостоим также муллам в Тегеране, вторгшимся в Израиль 7 октября 2023 года. И я считаю, что у нас есть отличная возможность после свержения диктатора в Сирии.

И это стало возможным благодаря народу Украины. Они вдохновили народ Сирии на сопротивление. Путин не смог спасти своего диктатора Асада. И теперь Сирия станет свободной страной.

Я с нетерпением жду, какие последствия это будет иметь. Это повлияет на диктатуру в Африке. Это окажет очень положительное влияние на народ Ирана, который не хочет жить в диктатуре.

Поэтому Украина и украинцы заслуживают огромного уважения за свою борьбу. И мы знаем еще одну вещь. Именно украинцы вдохновили Швецию и Финляндию присоединиться к НАТО.

Кто мог бы такое представить? Раз за разом украинцы могут гордиться тем, чего они уже добились и что еще достигнут ради западной цивилизации.