Ботсад им.Гришко "засекретил" скандальный договор о застройке его территории: эксклюзивный документ

Почему в ботаническом саду им.Гришко отказываются обнародовать договор с "КСМ-Груп"

Руководство Ботсада им.Гришко официально признало: очень "конфиденциальный" (спойлер – на самом деле – нет) договор, который предусматривал застройку заповедных земель в Киеве, "не состоялся", а значит считается "незаключенным".

Но, несмотря на "незаключенность" договора, Ботсад отказывается предоставлять журналистам его копию. Ссылаются в Ботсаду на конфиденциальность и несоответствие объема запрашиваемой информации. Как одна, так и другая причина могут вызывать сомнения в законности такого отказа.

Именно формулировку "договор не состоялся" использовало руководство Национального ботанического сада им.Гришко в ответе на запрос издания "Телеграф", отказав в предоставлении электронной копии договора между Ботсадом и застройщиком "КСМ-Груп".

Ответ на запрос "Телеграфа"

Ответ на запрос "Телеграфа"

Ответ на запрос "Телеграфа"

В то же время текущее законодательство (в частности, действующие Хозяйственный и Гражданский кодексы, регулирующие вопросы заключения договоров) не содержит формулировки "не состоялся". Это можно проверить простым поиском по тексту обоих документов.

При этом очень похоже, что руководство Ботсада использовало термин "договор не состоялся" из старой редакции 181-й статьи Хозяйственного кодекса (действующей на момент заключения договора), ч.8 которой предполагала, что "в случае если стороны не достигли согласия по всем существенным условиям хозяйственного договора, такой договор считается незаключенным (таким, который не состоялся)".

Выходит, что если уж Ботсад по каким-то причинам так настаивает именно на этой редакции, он должен согласиться, что договор считается "незаключенным". Но тогда возникает логичный вопрос: с какой стати скрывать текст "незаключенного" договора от общественности и журналистов ?

"Заметим, что Национальный ботанический сад обязан придерживаться режима конфиденциальности относительно информации, доступ к которой ограничен, в частности информации, касающейся договора и процесса его выполнения ", — пытаются убедить в Ботсаде им.Гришко.

Вообще-то, к конфиденциальности этого соглашения есть немало вопросов. Прежде всего потому, что ст. 7 закона Украины "О доступе к публичной информации" говорит, что "Не может быть отнесена к конфиденциальной информация, указанная в части первой и второй статьи 13 этого Закона". При этом часть вторая ст.13 предусматривает, что распорядитель (в нашем случае – Ботанический сад) обязан обнародовать и предоставлять по запросам информацию, представляющую общественный интерес. Ну а то, что соглашение между Ботсадом и "КСМ-Групп" действительно представляет значительный общественный интерес, поскольку речь идет о фирме, которая неоднократно использовала подобные договоры, чтобы фактически отобрать земли у научных учреждений и застроить их в пользу строительного клана Копистыр, никого убеждать не нужно. Сотни публикаций по этой теме говорят сами за себя.

Кроме отсылки к конфиденциальности, которой, похоже, в этом случае вообще не должно быть, довольно неуклюжа и другая причина отказа в предоставлении текста договора – якобы из-за объема запрашиваемой информации.

"Обращаем внимание, что запрашиваемая Вами в письме исх. No 285 от 28.01.2025 г. информация не соответствует объему информации, предоставляемой юридическими лицами публичного права — государственными бюджетными учреждениями согласно требованиям Закона Украины "О доступе к публичной информации", — пишет Ботанический сад в ответе на запрос редакции.

Однако ни в одном из положений Закона "О доступе к публичной информации" речь не идет о такой причине отказа, как "информация не соответствует объему информации". Похоже, это просто самодеятельность руководства Ботсада.

Все-таки, похоже, что с соглашением между руководством Ботсада и скандальным застройщиком "КСМ-Групп", на подписании которого их поймала Госаудит служба, что-то очень не так. В информации аудиторов его четко называют "инвестиционным соглашением". В комментарии Bihus.info заместитель директора Ботсада Николай Шумык называет его "договором о намерениях". А в ответе на запрос "Телеграфа" речь идет вообще об "организационном договоре общего характера".

Так же и с сутью договора: аудиторы говорят о противоправной жилищной застройке, прописанной в тексте соглашения, а Ботсад клянется, что ни сном ни духом о таком "безобразии". Мол, речь лишь о реконструкции существующих подсобных зданий. Но учитывая, что застройщик "КСМ-Групп" уже не раз был замечен в сделках с землями Национальной академии наук (которой подчинен и Ботсад им.Гришка) больше веры все-таки аудиторам.

В любом случае договор уже давно должны были расторгнуть. Из заявлений руководства Ботсада следует, что процесс расторжения, якобы, длится еще с лета прошлого года. И уже больше месяца подтверждению расторжения соглашения от главы Военной администрации Киева. Но с тех пор никакой вменяемой информации о расторжении договора так и не поступало.

Похоже, что сценарий, когда застройщик будет обжаловать расторжение соглашения в суде, как и прогнозировал "Телеграф" в своей статье " Почему в ботсаду затхнуло криминалом? Новые детали скандала с "КСМ-Групп" и землями НАН ", становится все более реальным. Ведь "КСМ-Групп", за которым стоит семья Копистыр, уже судится с государством и научными учреждениями не в одном десятке подобных дел.Тем более, учитывая, что руководство Ботанического сада признало: "КСМ-Групп" успело вложить в проект несколько миллионов.

"Телеграф" будет внимательно следить за развитием событий вокруг Национального ботанического сада им.Гришка. Не переключайтесь.