Европа размышляет об отправке войск в Украину: в СМИ назвали количество и задачу

Европа все еще не понимает, чего хотят добиться США

Европейские страны всерьез рассматривают вариант отправки в Украину своих войск. Однако речь не идет об их участии в боевых действиях.

Об этом говорится в материале Washington Post. Отмечается, что США исключили вероятность размещения своих войск на украинской территории, однако допускают возможность использования своих возможностей для разведки, наблюдения, воздушной поддержки и ПВО.

Согласно последней версии европейских планов, в Украину могут отправить 25-30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены на линии соприкосновения. Из них около 10 тысяч это французские войска.

Хоть их роль не предусматривает участия в боях, но они будут готовы "продемонстрировать силу", если Россия вновь захочет начать войну. При этом возможно размещение значительно большего контингента за пределами Украины на случай, если возникнет потребность в быстром наращивании сил.

"Европейские лидеры уже несколько месяцев ведут тихие обсуждения вопроса о размещении войск на Украине, но пока не разработали конкретный план. Некоторые страны не решаются вводить войска или развивать тему, пока Соединенные Штаты не дадут более ясной информации о своих намерениях в отношении Украины", — говорится в материале.

Издание отмечает, что в Европе пока нет единого мнения о том, как будет выглядеть это развертывание войск и какие полномочия они будут иметь. Также пока не понятны параметры сделки, которую продвигает администрация США, как и то, как будет выглядеть линия разграничения после ее достижения.

Напомним, британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил "Телеграфу", что для поддержания мира в Украине понадобится 500 тысяч миротворцев. А вероятность того, что на Западе смогут найти такое количество военных, не выглядит реальной.