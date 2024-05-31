Зеленский рассказал о первых результатах усиления мобилизации

Мобилизация, как шла, так и идет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации с 18 мая уже есть первые результаты. В частности, она увеличилась.

Об этом рассказал президент на пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа.

"Мобилизация, как шла, так и идет. Правда, после этого закона, она увеличилась ", — говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что регистрация мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет обязательна. В настоящее время происходит цифровизация этого процесса, чтобы информация была на минимальном количестве связанных между собой реестров.

В то же время Зеленский добавил, что обновление данных не означает, что человек окажется на фронте.

Напомним, что с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, в котором есть ряд нововведений. В частности, появился электронный кабинет военнообязанного в виде приложения "Резерв+", в котором можно обновить данные. Также юрист объяснил, чем отличаются э-кабинет и "Оберіг" и почему они не заменяют друг друга.

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