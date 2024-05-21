60 дней на обновление данных: правозащитник рассказал, что пока не имеют права делать ТЦК

Есть важный нюанс, на который стоит обратить внимание

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК в течение 60 дней, а пока этот срок не истек, работники ТЦК не имеют оснований принудительно доставлять человека на обновление. Однако ему все же могут вручить повестку.

Такое мнение в эфире "Киев24" высказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. По его словам, в повестке уже будет указан более четкий срок, когда нужно явиться в Территориальный центр комплектования.

"Они могут лишь вручить повестку на сверку этих персональных данных. Это может произойти и тогда человек будет иметь определенный более конкретный срок. Но это дублирование двух процедур — одна предусмотрена законом, про 60 дней, а вторая процедура — это когда человек получит повестку", — сказал Павличенко.

Он также напомнил, что в Украине существует три вида повесток:

Повестка для уточнения данных;

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

"Боевая" повестка, которая выдается уже для того, чтобы человек был мобилизован.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что активист и украинский военный Роман Синицын объяснил, почему мужчины должны мобилизоваться.