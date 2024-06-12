У Зеленского рассказали, будет ли Китай участвовать в Саммите мира

Саммит придется проводить без Китая

Скорее всего Китай не будет отправлять представителей на Саммит мира, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Этот вывод напрашивается, так как Пекин не подтвердил своего участия.

Об этом рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров в эфире единого марафона новостей. По его словам, шансы на участие китайской делегации "призрачны".

"По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите. И надежды на то, что они будут участвовать в саммите, они призрачны", — отметил Никифоров.

Стоит отметить, что ранее в Пекине говорили, что не станут принимать участие в Саммите мира в Швейцарии, поскольку там не будет представителей России.

Кроме того министр иностранных дел Китая Ван И на заседании глав МИД стран БРИКС выступил за проведение "настоящей мирной конференции", на которой будут присутствовать как Украина, так и Россия.

Как известно, Саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. На нем встретятся лидеры стран со всей планеты, чтобы обсудить реализацию украинской "Формулы мира".