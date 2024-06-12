До 20 часов без света: в ДТЭК прогнозируют Украине тяжелую зиму

С ремонтом поврежденных объектов есть проблемы

Ситуация с электричеством в Украине остается напряженной, а перебои со светом являются повсеместной картиной. При этом ситуация может заметно ухудшиться с возвращением жары, а после осени и вовсе может стать критической.

Как сообщает BBC, ожидается, что с повышением температуры воздуха все больше людей начнет пользоваться кондиционерами, что скажется на стабильности работы сети. При этом зимой ситуация может быть сложнее всего.

Отмечается, что в ДТЭК убеждены, что если россияне продолжат уничтожать энергообъекты, то зимой люди могут сидеть без света и тепла по 20 часов на сутки. Проблема сводится к тому, что ремонт украинских тепло- и гидроэлектростанций сложен и дорогой.

"На ремонт некоторых объектов потребуются годы, а другие могут никогда не быть снова введены в эксплуатацию", — сказала Мария Цатурян из "Укрэнерго".

Согласно данным президента Владимира Зеленского, Украина нуждается еще в семи системах Patriot, чтобы защитить города и энергетическую инфраструктуру и одна из них будет передана США в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что ухудшение ситуации ожидается в июле. Тогда, по его словам, света может не быть по 10 часов.