До 20 години без світла: у ДТЕК прогнозують Україні важку зиму

Із ремонтом пошкоджених об’єктів є проблеми

Ситуація з електрикою в Україні залишається напруженою, а перебої зі світлом є повсюдною картиною. При цьому ситуація може помітно погіршитися з поверненням спеки, а після осені взагалі може стати критичною.

Як повідомляє ВВС, очікується, що з підвищенням температури повітря все більше людей почне користуватися кондиціонерами, що позначиться на стабільності роботи мережі. При цьому взимку ситуація може бути найскладнішою.

Зазначається, що у ДТЕК переконані, що якщо росіяни продовжать знищувати енергооб’єкти, то взимку люди можуть сидіти без світла та тепла по 20 годин на добу. Проблема зводиться до того, що ремонт українських тепло- та гідроелектростанцій складний і дорогий.

"На ремонт деяких об’єктів будуть потрібні роки, а інші можуть ніколи не бути знову введені в експлуатацію", — сказала Марія Цатурян з "Укренерго".

За даними президента Володимира Зеленського, Україна потребує ще семи систем Patriot, щоб захистити міста та енергетичну інфраструктуру і одна з них буде передана США найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що погіршення ситуації очікується у липні. Тоді, за його словами, світла може не бути за 10 годин.