Свет в Украине будут отключать 13 июня, но есть и хорошие новости: озвучен график

Период отключений будет совсем коротким

В Украине в четверг, 13 июня, будут действовать графики отключения света во всех областях. Впрочем, этот период будет длиться лишь два часа.

Об этом информирует пресс-служба "Укрэнерго" в своем telegram-канале. Отмечается, что графики почасовых отключений будут применяться с 20:00 до 22:00 по всей территории страны.

"Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, в соответствии с правительственным постановлением, не ограничивается", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с 8 июня в Украине действуют более мягкие графики отключения электричества, из-за чего отключения в среднем длятся до 4 часов в сутки. Вместе с тем глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что ухудшение ситуации ожидается в июле. Тогда, по его словам, света может не быть по 10 часов.

Ранее "Телеграф" писал, что отключения света в Украине могут быть еще два-три года. Эксперт рассказал, что россияне сменили тактику и начали уничтожать именно генерирующие мощности.