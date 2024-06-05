Запрет уже действует? Украинцев, имеющих ПМЖ за границей, начали снимать с рейсов при выезде (видео)

Речь идет о 21-летнем парне

В Украине С 1 июня в Украине отменили разрешение на выезд из страны по исключению "проживания за границей". Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за пределами Украины и имеют соответствующие отметки в документах об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства, теперь не имеют права выезда и их уже начали не выпускать пограничники.

О таком случае рассказал в TikTok один из перевозчиков. По его словам он вез парня, который имеет ПМЖ в Польше с 2021 года, что подтверждается печатями в загранпаспорте. Однако пограничники на КПП "Шегини" не выпустили его, высадив из маршрутки.

Водитель добавил, что парню 21 год. Ранее, по его словам, он без проблем выезжал из страны, в последний раз — в 20-х числах мая.

"Его забрали, сейчас ему объясняют, почему он не может выехать", — добавил мужчина.

оригінальний звук - Beneluxcar @beneluxcar яка ціна як замовити який завдаток де забирати авто НА ЦІ ТА ІНШІ ПИТАННЯ - ПИШІТЬ В TELEGRAM КАНАЛ ЗА ПОСИЛАННЯМ В ШАПЦІ ПРОФІЛЮ #beneluxcar

Он подчеркнул, что в отношении женщин никаких ограничений нет. Они, как и раньше, беспрепятственно могут выезжать из Украины.

Напомним, в комментарии "Телеграфу" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что ранее выезжать за пределы Украины во время действия военного положения могли мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за пределами Украины и имеющие соответствующие отметки в документах. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена.