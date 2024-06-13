Может стоить менее 20 тысяч: в Раде рассказали о перспективах экономического бронирования

В парламенте еще продолжаются дискуссии

В законопроекте об экономическом бронировании от мобилизации, зарегистрированном в парламенте, указана сумма в 20 тысяч гривен. Однако она является дискуссионной.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко. По его словам, необходимая для бронирования работника сумма может измениться.

"Я убежден, что если этот законопроект будет рассмотрен в стенах Верховной Рады и проголосован, то, безусловно, эти цифры могут меняться, как в меньшую, так и в большую сторону. В зависимости от обоснования, которое предоставит авторский коллектив, или те депутаты, которые могут зарегистрировать альтернативный законопроект", — подчеркнул нардеп.

В то же время Крейденко отметил, что в этом законопроекте основная роль в определении процента забронированных возлагается на Кабинет Министров. По его словам, именно правительство подробно знает экономику и отрасли, сколько налогов уплачивается и сколько людей работает на предприятиях.

Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11331 об экономическом бронировании от мобилизации. Документом предлагается, чтобы каждое предприятие, уплачивающее повышенный военный сбор в 20 тысяч грн в месяц за работника, получило возможность его забронировать.