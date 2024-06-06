Советник ОП рассказал, что будет среди тем Глобального саммита мира в Швейцарии

Саммит мира состоится 15—16 июня

Возвращение детей в Украину и обеспечение продовольственной безопасности будут среди тем, которые поднимут в ходе Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом в ходе первого проходящего в Вашингтоне "Саммита Свободы США-Украина", соорганизатором которого стала Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), сказал советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, секретарь санкционной группы Ермака — Макфола Владислав Власюк.

"Он (саммит. — Ред.) будет сосредоточен на таких темах, как возвращение детей в Украину, безопасность продуктов питания, это те вещи, которые будут объединять как можно большее количество стран", — сказал он.

Отвечая на вопрос о результатах работы саммита мира, Власюк отметил, что "это формула мира особенно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности", добавив, что единственная страна, которую можно обвинять в нарушении продовольственной безопасности, — это Россия.

По его словам, продовольственная безопасность остается глобальной целью для всего мира.

"Мы уже поставили десятки поставок зерна, масла в африканские страны, Йемен… Мы не оставляем африканские страны наедине со своей проблемой, но Россия создает эту проблему", — сказал Власюк.

Саммит мира состоится 15—16 июня в швейцарском городке Бюргеншток близ Люцерна. На него было приглашено более 160 делегаций на уровне первых лиц. Ранее Белый дом сообщал, что США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан.