Избежит ли Украина тотального блэкаута зимой: эксперт сделал прогноз

Он призвал восстанавливать поврежденную генерацию

Этой зимой Украина имеет высокие шансы избежать тотального блэкаута. Это возможно даже, несмотря на новые удары россиян.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре. По его словам, у нашей есть высокие шансы сохранить целостность энергосистемы зимой.

"Шансы, что энергосистема сохранит свою целостность, даже если удары со стороны россиян продолжатся, этой зимой очень высокие. Вероятность того, что не будет блэкаута, намного выше 90%, с моей точки зрения", — отметил Омельченко.

По словам эксперта, частично возместить дефицит в энергосистеме можно за счет увеличения разрешенных объемов импорта электричества из Европы. Он также считает, что Украина должна сосредоточиться на восстановлении генерирующих мощностей, которые можно восстановить, а это около 1,5-2 ГВт.

Напомним, ранее эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко в комментарии "Телеграфу" сообщил, что в будущем украинцы могут часами оставаться без электроэнергии. По его словам, отключения света могут продолжаться по 15-20 часов.