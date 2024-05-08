Украинцы могут остаться без света на 15-20 часов: названы два условия как это предотвратить

Последняя атака уже заставила Украину создать графики отключений

После нового российского массированного обстрела в Украине ввели графики отключения света. Пока они распространяются только на промышленность, однако, если не предпринимать никакие меры, то в будущем украинцы могут оставаться часами без электроэнергии после новых атак.

Такое мнение высказал эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко в комментарии для материала "Телеграфа" под названием "Тотальный блэкаут – что может спасти украинцев от отключений света сегодня и в будущем".

"Последствием всех этих рисков может стать то, что если не предпринять необходимые меры, украинцы рискуют оставаться в будущем без света по 15-20 часов после очередных массовых ракетных ударов россиян", — считает Олег Попенко.

По мнению эксперта, снизить подобные риски могло бы усиление ПВО украинской энергетики и строительство большого количества мини-ТЭС, работающих на всех видах топлива. Другим способом должно стать строительство большого количества небольших трансформаторных подстанций, что позволит децентрализовать электроэнергетику.

Напомним, что о последствиях нового российского обстрела, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.