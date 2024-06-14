Свет будет всего несколько часов в сутки: в Yasno сделали неутешительный прогноз на зиму

Ситуация зависит от трех факторов

Этой зимой в Украине бытовым потребителям могут включать свет только на пять-шесть часов в день. Однако прогноз еще может измениться.

Об этом в эфире проекта Business Breakfast рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, прогноз на зиму базируется на нескольких вещах.

"Сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что к концу лета или началу отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта... Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", – подчеркнул Коваленко.

Он напомнил, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом. Коваленко подчеркнул, что все будет зависеть от температуры воздуха.

"Если зимой будет +10 в среднем, то это будет для нас счастье. Если будет -15 и больше, это для нас будет плохо. Потому что чем ниже температура, тем больше потребление отопления", — отметил он.

По прогнозу гендиректора Yasno, зимой дефицит генерации электроэнергии может составить 30-35%. В то же время он отметил, что более точный прогноз можно будет сделать в конце лета.

"Шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться исходя из того, что будет 5-6 часов в день, но в конце августа нужно будет обновить прогноз", – заявил Коваленко.

Он также отметил, что летом из-за использования кондиционеров пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле. По его словам, в настоящее время дефицит электроэнергии составляет от 15 до 25%.

В то же время Коваленко прогнозирует, что в сентябре и начале октября ситуация с электроснабжением будет лучше. По его словам, причиной этого станет снижение потребления.

Напомним, НАЭК "Энергоатом" предупредила о прогнозируемом увеличении дефицита электроэнергии в июле. Связано это с тем, что компания в ближайшие дни планирует вывести в ремонт еще один атомный энергоблок-тысячник ВВЭР-1000.