Світло буде лише декілька годин на добу: в Yasno зробили невтішний прогноз на зиму

Ситуація залежить від трьох факторів

Цієї зими в Україні побутовим споживачам можуть вмикати світло лише на п'ять-шість годин на день. Проте прогноз ще може змінитись.

Про це в ефірі проєкту Business Breakfast розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, прогноз на зиму базується на декількох речах.

"Чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – підкреслив Коваленко.

Він нагадав, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку. Коваленко наголосив, що все залежатиме від температури повітря.

"Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", – зазначив він.

За прогнозом гендиректора Yasno, взимку дефіцит генерації електроенергії може становити 30-35%. Водночас він наголосив, що більш точний прогноз можна буде зробити наприкінці літа.

"Шість-п'ять годин світла для споживачів на день – це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", – заявив Коваленко.

Він також зазначив, що влітку через використання кондиціонерів пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні. За його словами, наразі дефіцит електроенергії становить від 15 до 25%.

Водночас Коваленко прогнозує, що у вересні та на початку жовтня ситуація з електропостачанням буде кращою. За його словами, причиною цього стане зниження споживання.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" попередила про прогнозоване збільшення дефіциту електроенергії у липні. Пов’язано це з тим, що компанія найближчими днями планує вивести у ремонт ще один атомний енергоблок-тисячник ВВЕР-1000.