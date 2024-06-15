Есть заманчивая инициатива: как в Украине могут сократить полномочия ТЦК

В профильном Комитете ВР прорабатывают варианты

Вопрос о передаче некоторых полномочий территориальных центров комплектования гражданским органам еще обсуждается. Соответствующее решение пока не принято.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, пока нет другой информации относительно вероятно сокращения полномочий ТЦК и передачи их другим органам.

"Пока нет конкретного решения, разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦНАПы, является довольно привлекательной инициативой. Она рассматривается, она прорабатывается", — подчеркнул он.

Напомним, 11 июня в Одессе произошла потасовка между работниками "скорой помощи" и ТЦК. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

После этого инцидента заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Комитет рассматривает возможность передачи функций ТЦК гражданским органам. По его словам, эта идея возникла на фоне частых скандалов.