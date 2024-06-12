У ТЦК могут отобрать ряд полномочий: Раде надоели постоянные скандалы
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В последнее время стало слишком много скандалов с ТЦК
В Верховной Раде Украины рассматривают возможность передать функции территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) гражданским органам. Соответствующую инициативу рассматривает профильный комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.
Об этом заявил заместитель председателя комитета нардеп Егор Чернев в эфире Национального телемарафона. По его словам, в последнее время слишком много скандалов связано именно с ТЦК, чего стоит только драка в Одессе между военнослужащими и работниками скорой помощи.
"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", – сказал он.
По словам Чернова, сейчас комитет рассматривает варианты, как не допустить повторения таких скандальных ситуаций. В частности, предлагается передать функции ТЦК гражданским органам.
"То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это – один из вариантов", – резюмировал он.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Житомирской области, после доставки в ТЦК, загадочно умер мужчина. У военных и родственников разные версии.
До этого "Телеграф" писал, что в Хмельницком мужчина скончался после общения с ТЦК. Его мать обвинила в смерти сына сотрудников военкомата.