У ТЦК могут отобрать ряд полномочий: Раде надоели постоянные скандалы

В последнее время стало слишком много скандалов с ТЦК

В Верховной Раде Украины рассматривают возможность передать функции территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) гражданским органам. Соответствующую инициативу рассматривает профильный комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом заявил заместитель председателя комитета нардеп Егор Чернев в эфире Национального телемарафона. По его словам, в последнее время слишком много скандалов связано именно с ТЦК, чего стоит только драка в Одессе между военнослужащими и работниками скорой помощи.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", – сказал он.

По словам Чернова, сейчас комитет рассматривает варианты, как не допустить повторения таких скандальных ситуаций. В частности, предлагается передать функции ТЦК гражданским органам.

"То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это – один из вариантов", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Житомирской области, после доставки в ТЦК, загадочно умер мужчина. У военных и родственников разные версии.

До этого "Телеграф" писал, что в Хмельницком мужчина скончался после общения с ТЦК. Его мать обвинила в смерти сына сотрудников военкомата.