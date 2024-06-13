Раде предложили сократить полномочия ТЦК из-за постоянных скандалов

В профильном комитете парламента сейчас прорабатывают варианты, чтобы в будущем не допустить повторения таких ситуаций, как драка в Одессе

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы. Идея возникла на фоне частых скандалов.

Такое заявление сделал заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев. Подробности он озвучил в эфире национального телемарафона.

"И один из вариантов — пока на уровне обсуждения, — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это — один из вариантов", — сказал Чернев.

По словам нардепа, в профильном комитете парламента сейчас прорабатывают варианты, чтобы в будущем не допустить повторения таких ситуаций, как драка в Одессе.

Речь идет о потасовке между работниками "скорой помощи" и ТЦК, произошедшей 11 июня. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел", – прокомментировал произошедшее нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Житомирской области, после доставки в ТЦК, загадочно умер мужчина. У военных и родственников разные версии.