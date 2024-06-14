"Отсутствие легитимности" Зеленского не помеха

Президент России Владимир Путин оценил реакцию президента Украины Владимира Зеленского и Запада на свое предложение по завершению войны и переговоров. Также в Кремле высказались и о легитимность нашего президента.

Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для России главное достичь своей цели.

Что наговорил путинист

В пятницу, 14 июня, была озвучена инициатива Путина в связи с саммитом мира в Швейцарии. На который Россия не была приглашена и не примет участия. Главное для РФ – достичь своих целей, но лучше мирными переговорами. Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу, он назвал ее предполагаемой. По мнению Пескова, в реакции стран-союзниц Украины четко просматриваются двойные стандарты, становящиеся их неотделимым атрибутом. Отсутствие легитимности Зеленского не является препятствием для переговоров России и Украины. Но исключительно на условиях, озвученных диктатором. Предложение Путина — это не ультиматум, это "мирная инициатива". "Это никакое не предупреждение, это никакой не ультиматум, как нервно отреагировал Зеленский – это как раз мирная инициатива", – сказал Песков. Никаких сроков у указанных Путиным предложений нет, но ситуация на фронте не стабильна. "Но ситуация на фронте динамично меняется и наступит какой-то момент, когда она снова изменится таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение событий. Поэтому это уже Киев должен думать, стоит ли так рисковать, есть ли смысл задуматься сейчас", — сказал прихвостень Кремля.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул свои тезисы по Украине и так называемому "окончанию войны".

Ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского назвали условия, при которых Россия может присоединиться к следующему саммиту мира.