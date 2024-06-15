Винниковская табачная фабрика созывает брифинг после блокирования ее деятельности

Винниковская табачная фабрика созывает брифинг для представителей СМИ в 16:00.

Пресс-служба предприятия сообщает, что представители СМИ смогут получить ответы на все свои вопросы, а также попытаться вместе с руководством ПТФ попасть на само предприятие.

Отдельные вопросы можно будет задать представителям БЭБ Украины о причинах блокирования деятельности фабрики, в частности, по поводу того, что именно представители БЭБ ищут на предприятии столько времени и почему сорвали поступление в бюджет более 8 млрд. грн.

"Возможно, они не там совершают следственные действия, ошиблись адресом и не там блокируют производство? Ведь во Львове есть еще одна табачная фабрика, которую НАПК официально признала спонсором войны россии в Украине, и которая свыше $8 млрд ежегодно уже третий год войны подряд платит в бюджет страны-агрессора, финансируя убийства украинцев и уничтожение нашего государства?", — задает вопрос пресс-служба ВТФ.