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Винниковская табачная фабрика созывает брифинг после блокирования ее деятельности

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Винниковская табачная фабрика созывает брифинг после блокирования ее деятельности Новость обновлена 15 июня 2024, 15:03

Винниковская табачная фабрика созывает брифинг для представителей СМИ в 16:00.

Пресс-служба предприятия сообщает, что представители СМИ смогут получить ответы на все свои вопросы, а также попытаться вместе с руководством ПТФ попасть на само предприятие.

Отдельные вопросы можно будет задать представителям БЭБ Украины о причинах блокирования деятельности фабрики, в частности, по поводу того, что именно представители БЭБ ищут на предприятии столько времени и почему сорвали поступление в бюджет более 8 млрд. грн.

"Возможно, они не там совершают следственные действия, ошиблись адресом и не там блокируют производство? Ведь во Львове есть еще одна табачная фабрика, которую НАПК официально признала спонсором войны россии в Украине, и которая свыше $8 млрд ежегодно уже третий год войны подряд платит в бюджет страны-агрессора, финансируя убийства украинцев и уничтожение нашего государства?", — задает вопрос пресс-служба ВТФ.