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Винниківська тютюнова фабрика скликає брифінг після її блокування

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Винниківська тютюнова фабрика скликає брифінг після її блокування Новина оновлена 15 червня 2024, 15:03

Винниківська тютюнова фабрика скликає брифінг для представників ЗМІ на 16:00.

Прес-служба підприємства повідомляє, що представники ЗМІ зможуть отримати відповіді на усі свої питання, а також спробувати разом з керівництвом ВТФ потрапити на саме підприємство.

Окремі питання можна буде поставити представникам БЕБ України щодо причин блокування діяльності фабрики, зокрема, з приводу того, що саме представники БЕБ шукають на підприємстві стільки часу і чому зірвали поступлення в бюджет понад 8 млрд грн.

"Можливо, вони не там вчиняють слідчі дії, помилилися адресою і не там блокують виробництво? Адже у Львові є ще одна тютюнова фабрика, яку НАЗК офіційно визнала спонсором війни росії в Україні, і яка понад $8 млрд щороку вже третій рік війни поспіль платить в бюджет країни-агресорора, фінансуючи вбивства українців та знищення нашої держави?", — ставить питання прес-служба ВТФ.