Украинцам обещают более справедливые отключения света: что известно

Также энергетики работают над восстановлением объектов энергетики

В Украине производится инвентаризация подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры. По ее результатам будет обновлен перечень объектов, не подлежащих обесточиванию.

Об этом рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, инвентаризацию проводит Госэнергонадзор совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями.

По мнению Слободяна, это также будет способствовать более справедливому распределению электроэнергии для потребителей. По его словам, в последнее время в городах, где имеется большое количество объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится именно на бытовых потребителей.

Глава Госэнергонадзора подчеркнул, что задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты. При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графике почасовых отключений, присоединить к другим линиям.

"От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов", – пояснил он.

В то же время Слободян отметил, что энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате ракетно-дроновых атак. Но повреждения чрезвычайно велики – украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт высокоманевренной генерации, которые, очевидно, не удастся полностью восстановить до зимы.

По его словам, украинцам нужно быть готовыми к отключениям и сложной зиме. Глава Госэнергонадзора подчеркнул, что энергетики готовятся к разным сценариям.

"Объемы отключений напрямую будут зависеть от того, сколько объектов генерации удастся восстановить за это время. Если удастся пройти этот период в облегченном режиме, это будет только плюс", — подытожил он.

Следует отметить, что ранее в Центральной энергетической компании объяснили, почему в некоторых домах свет может не исчезать, в то время как в соседнем его отключают регулярно. Отмечается, что на это влияет то, к какой линии подключены жилые объекты.

Также в компании подчеркнули, что неравномерное отключение домов, на одной и той же улице, может происходить из-за того, что они запитаны от разных подстанций. В компании объяснили, что электрические сети устроены так, что отключают линии электросетей, к которым присоединены дома, а не каждый дом в отдельности.

Напомним, по прогнозу генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко, этой зимой в Украине бытовым потребителям могут включать свет только на пять-шесть часов в день. Однако прогноз еще может измениться.