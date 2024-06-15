Українцям обіцяють більш справедливі відключення світла: що відомо

Також енергетики працюють над відновленням об’єктів енергетики

В Україні проводиться інвентаризація підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. За її результатами буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню.

Про це розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, повідомляє пресслужба відомства. За його словами, інвентаризацію проводить Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями.

На думку Слободяна, це також сприятиме більш справедливому розподілу електроенергії для споживачів. За його словами, останнім часом у містах, де є велика кількість об’єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів.

Голова Держенергонагляду наголосив, що завдання інвентаризації полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти. При цьому споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", – пояснив він.

Водночас Слободян зазначив, що енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення об’єктів енергетики, що постраждали внаслідок ракетно-дронових атак. Але ушкодження надзвичайно великі – українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими.

Тож, за його словами, українцям треба бути готовими до відключень і складної зими. Голова Держенергонагляду підкреслив, що енергетики готуються до різних сценаріїв.

"Обсяги відключень напряму залежатимуть від того, скільки об’єктів генерації вдасться відновити за цей час. Якщо вдасться пройти цей період у полегшеному режимі – це буде тільки плюс", – підсумував він.

Варто зазначити, що раніше у Центральній енергетичній компанії пояснили, чому у деяких будинках світло може не зникати, у той час, як у сусідньому його відключають регулярно. Зазначається, що на це впливає те, до якої лінії підʼєднано житлові обʼєкти.

Також у компанії підкреслили, що нерівномірне відключення будинків, які на одній і тій же вулиці, може відбуватись через те, що вони заживлені від різних підстанцій. У компанії пояснили, що електричні мережі влаштовані так, що відключають лінії електромереж, до яких приєднані будинки, а не кожен будинок окремо.

Нагадаємо, за прогнозом генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, цієї зими в Україні побутовим споживачам можуть вмикати світло лише на п'ять-шість годин на день. Проте прогноз ще може змінитись.