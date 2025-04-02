Зарабатывает больше мужа и родила ему пятерых детей: как выглядит жена мэра Львова Андрея Садового

Супруга мэра Львова освещает свою деятельность в социальных сетях

Андрей Садовой, который около 20 лет занимает должность мэра Львова, давно женат. Его супруга Екатерина — известный искусствовед, хотя женщина остается менее публичной фигурой, чем муж. Она активно участвует в культурной и общественной жизни города.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена мэра Львова Андрея Садового и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты о Екатерине Кит-Садовой.

Екатерина Кит-Садовая — как выглядит жена Андрея Садового и как они познакомились

Мэр Львова Андрей Садовой более 20 лет состоит в браке с Екатериной Кит, которая подарила ему пятерых сыновей: Ивана, Тадея, Михаила, Иосифа и Антония. Старшие сыновья политика сейчас учатся в Британии.

Андрей Садовой с женой Екатериной

В проекте Натальи Островской "Дружина" Екатерина Кит-Садовая рассказала, что познакомилась с Андреем Садовым в 90-х годах, когда училась на четвертом или пятом курсе во Львовской национальной академии искусств. Это случилось на День города Львов, на тот момент Екатерине был 21 год.

Андрей Садовой и Екатерина познакомились на День города Львова

Андрей был в компании их общих друзей и Екатерине он сразу бросился в глаза. Они начали общаться, а к концу вечера Садовой подарил будущей жене золотой перстень с черным камнем. Потом они потанцевали и Андрей покинул мероприятие, не попрощавшись.

Спустя месяц их общий знакомый спросил у Катерины, почему она не звонит Андрею, а девушка тогда готовила дипломную работу и искала спонсоров. Она решила позвонить Садовому и обратиться как к спонсору, а после пришла к будущему возлюбленному на работу.

Как выглядит жена Андрея Садового

Вскоре между ними начались романтические отношения, но встречались они 6-7 лет, лишь в 2001 году стали официально мужем и женой. А в августе 2024 года супруги обновили свои брачные обеты.

Екатерина Кит-Садовая — что о ней известно

Супруга мэра Львова Екатерина Кит-Садовая родилась 30 сентября 1974 года в Калуше Ивано-Франковской области. Она известный в городе искусствовед, а также бизнес-вумен.

Екатерина Кит-Садовая известный во Львове искусствовед

Кроме того, жена мэра Львова совладелица медиахолдинга ТРК "Люкс", в состав которого входят радиостанции Радио Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, интернет-издание Zaxid.net, Football 24, Телеканал "24" и рекламное агентство "Люкс".

Согласно декларации за 2024 год, мер Львова Андрей Садовой заработал в прошлом году более 869 тысяч гривен, а вот его супруга — более 13 миллионов гривен. Екатерину Кит-Садовую называют самой богатой женщиной Западной Украины и самой богатой женой из числа украинских мэров.

Екатерина Кит-Садовая зарабатывает больше мужа-мэра

Известно, что согласно документам Екатерина владеет домом, который был куплен за 4,5 миллиона гривен. Также у нее есть три земельных участка во Львове и два автомобиля. В собственности жены Садового находятся и все значимые активы.

Как выглядит Екатерина Кит-Садовая

Екатерина ведет активно свою страницу в Instagram, освещает там темы войны, а также культурной и общественной жизни Львова. Помимо этого, супруга мэра поддерживает сборы для украинской армии.

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