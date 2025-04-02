Рекорд за 70 лет: сенатор США критиковал Трампа на протяжении 25 часов

Единственные перерывы были тогда, когда ряд его коллег-демократов по одному подходили к трибуне, чтобы задать ему вопрос

Сенатор США от Демократической партии Кори Букер выступил против президента Дональда Трампа с речью, которая побила рекорд по продолжительности за последние семь десятилетий. Она длилась 25 часов и пять минут.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что в своей речи Букер критиковал американского лидера и обвинил его в "безрассудном" бросании вызов демократическим институтам страны.

55-летний законодатель из Нью-Джерси начал речь в понедельник, 31 марта, в 19:00 по восточному времени и продолжал ее 25 часов и пять минут. Единственные перерывы, которые делал Букер, были тогда, когда ряд его коллег-демократов по одному подходили к трибуне, чтобы задать ему вопрос.

Ранее рекорд был установлен сенатором-сегрегатором Стромом Термондом из Южной Каролины. Летом 1957 года он начал обструкцию против законодательства о гражданских правах, которая длилась 24 часа и 18 минут. В конце концов Термонд не справился со своей миссией заблокировать законопроект, который расширял федеральную защиту избирательных прав для чернокожих.

О чем говорил Кори Букер

В ходе своей речи сенатор раскритиковал "крестовый поход" президента и его главного советника-миллиардера Илона Маска, направленный на сокращение значительной части полномочий федерального правительства.

"Наши институты подвергаются безрассудным и неконституционным нападениям и даже разрушаются", — сказал Букер.

Он неоднократно говорил о том, что активисты попадают в "большие неприятности", выступая против действий Трампа, используя термин, который часто употреблял покойный представитель Демократической партии Джон Льюис — лидер движения за гражданские права.

Объединяющей темой гнева Букера стала кампания Маска по сокращению размеров и сферы деятельности правительства США.

Выступление Кори Букера. Скриншот видео

"Администрация Трампа-Вэнса продолжает ввергать нас в хаос", — сказал Букер. "Торговая война Трампа с нашими союзниками только увеличит расходы и страхи для американских семей".

Во время того, как сенатор начал последние часы своего выступления, большинство его коллег-демократов заняли места в палате, в то время как места республиканцев на противоположной стороне палаты были пусты.

Сенатор использовал это время, чтобы призвать Конгресс быть сдерживающим фактором для президента, как это предусмотрено Конституцией США, и прислушиваться к "голосам наших избирателей".

Что известно о Кори Букере

Кори Энтони Букер — американский политик из Демократической партии. Сенатор США от Нью-Джерси с 2013 года, был мэром Ньюарка с 2006 по 2013 гг.

Букер является выпускником Стэнфордского университета, учился в Университете Оксфорда (как стипендиат Родса в Колледже Королевы) и Школе права Йельского университета.

В 2013 году Букер избрался в Сенат США, став первым афроамериканцем в Сенате после Барака Обамы.

1 февраля 2019 года объявил о вступлении в борьбу за выдвижение его кандидатуры от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Кори Букер

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме 31 марта вновь наделал противоречивых заявлений.