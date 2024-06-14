Сколько Россия должна выплатить Украине из-за войны: на Саммите G7 назвали точную сумму

Россия нанесла прямой ущерб Украине на 152 миллиарда долларов

Ущерб от войны в Украине, которую начала Россия, по подсчетам Всемирного банка составляют примерно 486 миллиардов долларов. Именно эту сумму страны "Большой семерки" (G7) обязывают агрессора выплаты Киеву.

Об этом заявили в ходе финала Саммита G7 в Италии. Также российские активы останутся замороженными, пока Москва не остановит конфликт в Украине и не заплатит компенсацию.

"Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб. По данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 миллиардов долларов США", — сообщили на саммите.

Отмечается, что Россия нанесла прямой ущерб Украине на 152 миллиарда долларов. Жилищный вопрос назвали одной из наиболее пострадавших отраслей. Это и не удивительно, ведь агрессор постоянно уничтожает дома украинцев своими обстрелами. На саммите отметили, что 10% жилищного фонда повреждены или уничтожены.

В этом же заявлении участники саммита подтвердили намерение предоставить Украине до конца года кредит на сумму 50 миллиардов долларов. Его будут погашать путем доходов от замороженных российских активов.

Напомним, что Киев выдвинул свои условия, на которых сможет принять и использовать вышеуказанные средства. Одна из них — деньги должны носить "безусловный характер".

Также в рамках Саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским. В ходе встречи они обсудили ряд важных вопросов.

Ранее "Телеграф" писал, что США подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.