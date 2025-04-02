Советник Путина временно вне санкций, потому что едет в США. С кем он встретится – СNN

Это будет первый визит высокопоставленного российского чиновника в США с начала полномасштабной войны

Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф намерены встретиться в США на этой неделе. Уполномоченный главы РФ Владимира Путина по международному сотрудничеству для встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа прилетит в Вашингтон.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что цель переговоров – укрепление отношений между двумя странами, что будет способствовать прекращению войны России против Украины.

Этот визит станет первым официальным визитом высокопоставленного российского чиновника в США с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Визит Дмитриева знаменует собой дальнейший шаг в заметном потеплении отношений между двумя странами, отмечает издание.

Что известно о Кирилле Дмитриеве

Дмитриев получил образование в Гарварде. Он является близким советником Путина и главой Фонда национального благосостояния РФ.

В феврале входил в состав российской делегации на встрече в Эр-Рияде. Дмитриев уже имел контакты с Виткоффом. Они сотрудничали во время освобождения Россией американского узника Марка Фогеля.

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена наложила санкции на Дмитриева из-за его роли во вторжении России в Украину. Правительство США временно отменило санкции против россиянина, чтобы позволить Госдепартаменту предоставить ему визу для приезда в США, рассказал один из собеседников издания.

Что известно о Стива Виткоффе

Американский миллиардер, инвестор и застройщик, адвокат, специальный посланник США на Ближнем Востоке является фактическим личным послом Трампа президенту Путину. В феврале Трамп расширил обязанности Виткоффа, кроме вопросов Ближнего Востока, он получил полномочия представлять США в процессе завершения войны в Украине.

С тех пор Виткофф входит в американскую делегацию на переговорах с представителями РФ. 18 февраля он участвовал в первой встрече России и США после начала полномасштабной войны в Украине.

Виткофф дважды посетил Москву и лично встречался с главой Кремля Владимиром Путиным. Первый визит был 11 февраля, тогда он и Путин общались три часа. Второй раз посланник Трампа прибыл в Россию 13 марта, западные СМИ писали, что тогда Путин заставил Виткоффа ждать "аудиенции" с ним 8 часов.

22 марта Виткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и сделал несколько возмутительных заявлений. В частности, сказал, что украинцы на оккупированных РФ территориях, якобы хотят жить в РФ и аргументировал это фейковыми референдумами. Также рассказал, как Путин молился за Трампа "как за друга".

Между тем, как сообщал "Телеграф", глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал второй раунд контактов с Соединенными Штатами. Ранее стороны уже провели одну встречу в Стамбуле, а ведут переговоры дистанционно.