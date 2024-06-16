Увеличат ли субсидии и льготы из-за роста тарифов: кто и на что может рассчитывать

Сейчас в стране около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии

После повышения тарифов на электроэнергию размер субсидий и льгот для украинцев, которые имеют на них право, будет пересчитан. Это произойдет автоматически.

Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины. Там напомнили, что субсидия предоставляется, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Размеры же обязательного платежа остаются неизменными. То есть фактически вы будете оплачивать столько же, сколько платили до увеличения тарифов. Разницу — компенсирует государство.

Отмечается, что сейчас в стране около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии, среднегодовой размер субсидии до повышения тарифов составлял 1490 грн. Еще 1,3 млн домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. Среднегодовой размер льготы на ЖКУ составлял 1300 грн.

"Для того, чтобы платежки за коммунальные услуги не стали непосильным финансовым бременем, как и раньше, можно обратиться за оформлением жилищной субсидии или льготы. Программа продолжает действовать", — отметили в министерстве.

Напомним ранее мы писали о том, сколько стоит охладить комнату кондиционером по новым тарифам.