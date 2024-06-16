Укр

Свет подорожал: во сколько теперь обходится уборка с пылесосом дома в месяц

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Во сколько в месяц обходится уборка, если использовать пылесос Новость обновлена 16 июня 2024, 12:39
Во сколько в месяц обходится уборка, если использовать пылесос. Фото Коллаж "Телеграфа"

Расчеты подойдут как для жителей квартир, так и больших домов

В связи с повышением тарифа на электроэнергию в Украине, пользоваться бытовыми электроприборами также стало дороже. "Телеграф" решил разобраться, сколько будет стоить пользование пылесосом за один раз и сколько в целом можно потратить денег за уборку в месяц.

На сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня текущего года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.

Так, за один час пылесос обычно потребляет 2 кВт*ч. Таким образом входит, что одноразовое использование пылесоса будет стоить 8,64 грн. Если необходимо будет потратить лишь полчаса, тогда — 4,32.

Во сколько обойдется уборка в месяц

  • Один раз в неделю — 34,56 (4 раза в месяц по часу), 17,28 грн (4 раза в месяц по полчаса);
  • Два раза в неделю — 69,12 (8 раз в месяц по часу), 34,56 грн (8 раз в месяц по полчаса)
  • Три раза в неделю 103,68 грн (12 раз в месяц по часу), 69,12 грн (12 раз в месяц по полчаса).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько украинцам в среднем обходится работа бойлера за один раз и за один месяц.

Теги:
#Украина #Тариф #Электроэнергия #Повышение