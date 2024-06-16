Свет подорожал: во сколько теперь обходится уборка с пылесосом дома в месяц

Расчеты подойдут как для жителей квартир, так и больших домов

В связи с повышением тарифа на электроэнергию в Украине, пользоваться бытовыми электроприборами также стало дороже. "Телеграф" решил разобраться, сколько будет стоить пользование пылесосом за один раз и сколько в целом можно потратить денег за уборку в месяц.

На сегодняшний день тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт. Эту цену в Украине установили с 1 июня текущего года. До этого украинцы платили 2,64 грн/кВт*ч.

Так, за один час пылесос обычно потребляет 2 кВт*ч. Таким образом входит, что одноразовое использование пылесоса будет стоить 8,64 грн. Если необходимо будет потратить лишь полчаса, тогда — 4,32.

Во сколько обойдется уборка в месяц

Один раз в неделю — 34,56 (4 раза в месяц по часу), 17,28 грн (4 раза в месяц по полчаса);

Два раза в неделю — 69,12 (8 раз в месяц по часу), 34,56 грн (8 раз в месяц по полчаса)

Три раза в неделю 103,68 грн (12 раз в месяц по часу), 69,12 грн (12 раз в месяц по полчаса).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько украинцам в среднем обходится работа бойлера за один раз и за один месяц.