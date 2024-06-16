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Світло подорожчало: скільки тепер обходиться прибирання з пилососом вдома на місяць

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Скільки на місяць обходиться прибирання, якщо використовувати пилосос Новина оновлена 16 червня 2024, 12:39
Скільки на місяць обходиться прибирання, якщо використовувати пилосос. Фото Колаж "Телеграфу"

Розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків

У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію в Україні користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. "Телеграф" вирішив розібратися, скільки коштуватиме користування пилососом за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за прибирання на місяць.

На сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину пилосос зазвичай споживає 2 кВт*год. Таким чином, одноразове використання пилососа коштуватиме 8,64 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 4,32.

Скільки коштуватиме прибирання на місяць

  • Один раз на тиждень — 34,56 (4 рази на місяць по годині), 17,28 грн (4 рази на місяць по пів години);
  • Двічі на тиждень — 69,12 (8 разів на місяць по годині), 34,56 грн (8 разів на місяць по пів години)
  • Три рази на тиждень 103,68 грн (12 разів на місяць за годиною), 69,12 грн. (12 разів на місяць по пів години).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.

Теги:
#Україна #Тариф #Електроенергія #Підвищення