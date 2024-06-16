Світло подорожчало: скільки тепер обходиться прибирання з пилососом вдома на місяць

Розрахунки підійдуть як для мешканців квартир, так і великих будинків

У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію в Україні користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче. "Телеграф" вирішив розібратися, скільки коштуватиме користування пилососом за один раз і скільки загалом можна витратити грошей за прибирання на місяць.

На сьогодні тариф на електроенергію складає 4,32 грн/кВт. Цю ціну в Україні встановили з 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год.

Так, за одну годину пилосос зазвичай споживає 2 кВт*год. Таким чином, одноразове використання пилососа коштуватиме 8,64 грн. Якщо потрібно буде витратити лише пів години, тоді — 4,32.

Скільки коштуватиме прибирання на місяць

Один раз на тиждень — 34,56 (4 рази на місяць по годині), 17,28 грн (4 рази на місяць по пів години);

Двічі на тиждень — 69,12 (8 разів на місяць по годині), 34,56 грн (8 разів на місяць по пів години)

Три рази на тиждень 103,68 грн (12 разів на місяць за годиною), 69,12 грн. (12 разів на місяць по пів години).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям в середньому обходиться робота бойлера за один раз і за один місяць.