Против - восемь: опубликован список стран, которые подписали итоговое коммюнике саммита мира (фото)

Воздержалось 8 стран

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписало большинство стран-участников. Воздержались от этого всего несколько государств.

Об этом сообщает "Радио Свобода", публикуя соответствующие списки. По данным журналистов, всего итоговое коммюнике поддержали 80 стран. Среди них: США, Великобритания, Израиль, Турция, Грузия, Венгрия и другие. Также под декларацией подписались 4 организации. Среди них Евросовет и Европарламент.

Среди тех, кто не подписал коммюнике — Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что ключевые моменты итоговой декларации саммита мира вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сразу три страны проявили желание, чтобы Россия участвовала в саммите мира.

Также мы сообщали о том, что Зеленский назвал условие, при котором Россия может участвовать в саммите мира.

В это же время у Путина клянчат переговоры с Украиной, продвигая свои ультиматумы.