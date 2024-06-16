"Зеленскому следует задуматься": у Путина снова клянчат переговоры с Украиной

Песков говорит, что РФ не отверагет переговоров

У Путина в очередной раз захотели переговоров с Украиной. Там напомнили о своем "мирном плане" (ультиматумах Путина) и призвали наше руководство "прислушаться".

С очередными бреднями выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ.

Так, по словам Пескова, ультимативные месседжи, которые были озвучены главой Кремля, якобы "сделаны с учетом реалий на земле". Напомним, что Путин захотел под свой контроль четыре области Украины (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую). Ни одна из этих областей полностью не оккупирована Россией. Из областного центра Херсонской области оккупантов выгнали еще в 2022 году, а до Запорожья захватчики и вовсе не доходили.

Песков считает, что Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина, "потому что военная обстановка для Киева ухудшается".

"Посмотрим, готов ли Зеленский на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", — говорит пресс-секретарь Путина.

При этом в этой же речи Песокв заявил, что Зеленский "не тот человек, с которым можно фиксировать договоренности", напомнив о кремлевском ИПСО о "нелегитимности" нашего президента. Но сами переговоры там якобы не отвергают.

"Выработать систему гарантий в случае договоренности с Украиной сложно, но если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать", — добавил он.

Отметим, что Песков только несколько дней назад призывал к переговорам, продвигая "мирный план" Путина. Тогда он также заверял, что условия Путина якобы не являются ультиматумом и поторапливал украинские власти, заявляя, что "ситуация на фронте нестабильна".

Напомним, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выдвинул свои тезисы по Украине и так называемому "окончанию войны".

Ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского назвали условия, при которых Россия может присоединиться к следующему саммиту мира.