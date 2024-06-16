"Ошибка врага – тоже победа": Зеленский высказался о "мирном плане" Путина

Лидер РФ провоцировал весь мир и снова ошибся

Руководство России не готово к справедливому миру, а громкие заявления Путина перед Глобальным саммитом — очередная большая ошибка РФ. Предыдущими были оккупация Крыма, захват частей Донецкой и Луганской областей и, наконец, полномасштабное вторжение в Украину.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии. Так глава государства ответил на вопрос журналистки о том, будет ли привлечена РФ к переговорам и на каких условиях, если да.

"Исходя с таким месседжем, что они готовы закончить войну, при этом очень серьезная ошибка, человек предлагает Украине выйти еще из каких-то наших территорий, которые под нашим контролем, которые наши, абсолютно законно… Здесь человек провоцировал весь мир, и, честно говоря, пугал. Это большая ошибка, которая для нас полезна", — заметил Зеленский и сразу объяснил, что именно имеет в виду.

"Все здесь, здесь за кулисами (саммита — ред.), все страны говорили, что одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил, о реальном желании закончить войну – умножено на ноль. Говорили все страны, даже имеющие другой взгляд или те, что имели", — заявил Зеленский.

Иногда ошибки врага тоже успех, подчеркнул президент и добавил, что дальше Украина продолжит рабочие встречи с рядом стран и вместе с ними будет разработан конкретный план.

"Будут эти встречи и в Африке, и в Латинской Америке, в Европе, в Азии… после этого будет план, общий план", — сказал президент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что премьер Италии Джорджа Мэлони сделала громкое заявление на Саммите мира, касающееся судьбы России.