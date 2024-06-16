Отдельное внимание на пиковые часы: в Укрэнерго предупредили об отключении света 17 июня

В отдельные часы ограничения будут жестче

В понедельник, 17 июня, на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света, которые будут применяться всеми облэнерго страны. Будут действовать графики с 8:00 и до 24:00. Напомним, ранее мы сообщали, что обновленное распределение лимитов потребления заработает через неделю.

О применении графиков сообщили в компании "УкрЭнерго". Сообщение сделали в своем канале, в Телеграм.

"Завтра, 17 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света с 8:00 до 24:00. С 11:00 и до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы", — сообщили в компании.

Также там добавили, что причина необходимости применения графиков — прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.

При этом не стоит забывать и об истинных причинах существования графиков – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Минэнерго назвало самое большое "зло" для пожирающего свет энергетики и объяснило, почему именно так.