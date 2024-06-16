Не прячьте зонтики: какой будет погода в пяти крупнейших городах Украины в начале недели

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

В Украине уже прошел экватор июня. С началом новой рабочей недели украинцев ожидает пасмурная и дождливая погода, в некоторых регионах возможна даже гроза.

"Телеграф" рассказывает, чего ждать от погоды в 5 крупнейших городах Украины. Прогноз касается Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Синоптик Игорь Кибальчич пишет, что в западных областях нашей страны ожидается довольно неустойчивая погода – периодически будут проходить дожди в сопровождении гроз, иногда не исключены сильные ливни, шквалы и крупный град. В других регионах погода ожидается более устойчивой с тенденцией к постепенному повышению температуры воздуха, особенно на юге и юго-востоке.

Погода в Киеве и области 17 июня

В Киеве и Киевской области 17 июня облачно с прояснениями. В этот день прогнозируется кратковременный дождь.

Температура в столице:

ночью — от +16 до +18;

днем – от +23 до +25 градусов тепла.

Температура воздуха в области:

ночью — от +13 до +18;

днем – от +21 до +26 градусов тепла.

Погода в Харькове и области 17 июня

В понедельник, 17 июня, в Харькове облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем умеренный, местами сильный дождь, а также гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха в Харькове:

ночью — от +17 до +19;

днем – от +22 до +24 градусов тепла.

Температура воздуха в области:

ночью — от +14 до +19;

днем – от +21 до +26 градусов тепла.

Погода в Днепре и области 17 июня.

Понедельник, 17 июня, встретит днепрян пасмурной погодой. В обед ожидается дождь, который к вечеру должен утихнуть.

Температура воздуха в Днепре:

ночью — от +19 до +20;

днем – от +21 до +25 градусов тепла.

Температура воздуха в области:

ночью — от +15 до +20;

днем – от +22 до +27 градусов тепла.

Погода в Одессе и области 17 июня

Погода в Одессе завтра, 17 июня, будет пасмурной, но теплой. Ночью возможны кратковременные дожди в регионе. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Температура воздуха в Одессе:

ночью — +20;

днем — +28 градусов тепла.

Температура воздуха в области:

ночью — от +15 до +20;

днем – от +22 до +25 градусов тепла.

Погода во Львове и области 17 июня

В понедельник, 17 июня, во Львовской области будет облачно. Также синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В целом на территории области облачно с прояснениями. Ночью по всей территории, днем местами кратковременные дожди. Иногда грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха во Львове:

ночью — от +13 до +15;

днем – от +24 до +26 градусов тепла.

Температура воздуха в области

ночью — от +12 до +17;

днем – от +23 до +28 градусов тепла.

Погода в Украине

Завтра, 17 июня, почти по всей Украине погода будет пасмурной и дождливой. В центре ожидаются небольшие кратковременные дожди, на востоке, севере и западе умеренные осадки. И в Одесской, Херсонской и Николаевской областях небо будет ясным. Средняя температура воздуха днем на юге в Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях составит +27…+29. На севере страны столбики термометров поднимутся до +23…+26, в остальных регионах — до +25…+27 градусов тепла.

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