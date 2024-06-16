Не прячьте зонтики: какой будет погода в пяти крупнейших городах Украины в начале недели
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Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"
В Украине уже прошел экватор июня. С началом новой рабочей недели украинцев ожидает пасмурная и дождливая погода, в некоторых регионах возможна даже гроза.
"Телеграф" рассказывает, чего ждать от погоды в 5 крупнейших городах Украины. Прогноз касается Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.
Синоптик Игорь Кибальчич пишет, что в западных областях нашей страны ожидается довольно неустойчивая погода – периодически будут проходить дожди в сопровождении гроз, иногда не исключены сильные ливни, шквалы и крупный град. В других регионах погода ожидается более устойчивой с тенденцией к постепенному повышению температуры воздуха, особенно на юге и юго-востоке.
Погода в Киеве и области 17 июня
В Киеве и Киевской области 17 июня облачно с прояснениями. В этот день прогнозируется кратковременный дождь.
Температура в столице:
- ночью — от +16 до +18;
- днем – от +23 до +25 градусов тепла.
Температура воздуха в области:
- ночью — от +13 до +18;
- днем – от +21 до +26 градусов тепла.
Погода в Харькове и области 17 июня
В понедельник, 17 июня, в Харькове облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем умеренный, местами сильный дождь, а также гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха в Харькове:
- ночью — от +17 до +19;
- днем – от +22 до +24 градусов тепла.
Температура воздуха в области:
- ночью — от +14 до +19;
- днем – от +21 до +26 градусов тепла.
Погода в Днепре и области 17 июня.
Понедельник, 17 июня, встретит днепрян пасмурной погодой. В обед ожидается дождь, который к вечеру должен утихнуть.
Температура воздуха в Днепре:
- ночью — от +19 до +20;
- днем – от +21 до +25 градусов тепла.
Температура воздуха в области:
- ночью — от +15 до +20;
- днем – от +22 до +27 градусов тепла.
Погода в Одессе и области 17 июня
Погода в Одессе завтра, 17 июня, будет пасмурной, но теплой. Ночью возможны кратковременные дожди в регионе. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Температура воздуха в Одессе:
- ночью — +20;
- днем — +28 градусов тепла.
Температура воздуха в области:
- ночью — от +15 до +20;
- днем – от +22 до +25 градусов тепла.
Погода во Львове и области 17 июня
В понедельник, 17 июня, во Львовской области будет облачно. Также синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В целом на территории области облачно с прояснениями. Ночью по всей территории, днем местами кратковременные дожди. Иногда грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха во Львове:
- ночью — от +13 до +15;
- днем – от +24 до +26 градусов тепла.
Температура воздуха в области
- ночью — от +12 до +17;
- днем – от +23 до +28 градусов тепла.
Погода в Украине
Завтра, 17 июня, почти по всей Украине погода будет пасмурной и дождливой. В центре ожидаются небольшие кратковременные дожди, на востоке, севере и западе умеренные осадки. И в Одесской, Херсонской и Николаевской областях небо будет ясным. Средняя температура воздуха днем на юге в Запорожской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях составит +27…+29. На севере страны столбики термометров поднимутся до +23…+26, в остальных регионах — до +25…+27 градусов тепла.
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