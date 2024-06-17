Если не хватает стажа: сколько стоит "купить" пенсию в Украине

Суммы оплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги поступили на счет ПФУ.

В Украине можно докупать трудовой стаж, например, чтобы выйти на пенсию раньше положенного возраста. Для того чтобы воспользоваться такой возможностью гражданам даже не обязательно посещать госучреждения.

Об этом говорится на портале Правительства Украины. Чтобы "купить" пенсию необходимо заключить соответствующий договор с ПФУ о добровольном участии в системе обязательного пенсионного страхования. Сделать можно это даже онлайн.

Кто может докупить стаж

Докупить страховой стаж могут застрахованные и незастрахованные лица старше 16 лет, которые относятся к одной из указанных категорий:

Трудоустроенные за рубежом, которые хотят получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

люди с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии.

Делать взносы можно даже, если человек не был трудоустроен. Неработающие участники самостоятельно определяют размер взносов. Однако чтобы ПФУ зачислил полный месяц стажа должна быть внесена сумма, которая составляет 22% от минимальной зарплаты. С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1760 гривен. Таким образом год трудового стажа обойдется в 21 120 грн.

Суммы оплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги поступили на счет ПФУ.

Напомни, ранее мы писали о том, какие семь пенсионеров могут остаться выплаты.