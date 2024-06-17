Якщо не вистачає стажу: скільки коштує "купити" пенсію в Україні

Суми сплачених страхових внесків зараховуються протягом місяця, у якому гроші надійшли на рахунок ПФУ.

В Україні можна докуповувати трудовий стаж, наприклад, щоб вийти на пенсію раніше необхідного віку. Для того, щоб скористатися такою можливістю громадянам навіть не обов’язково відвідувати держустанови.

Про це йдеться на порталі Уряду. Щоб "купити" пенсію необхідно укласти відповідний договір із ПФУ про добровільну участь у системі обов’язкового пенсійного страхування. Зробити це можна навіть онлайн.

Хто може докупити стаж

Докупити страховий стаж можуть застраховані та незастраховані особи віком від 16 років, які належать до однієї із зазначених категорій:

Працевлаштовані за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

люди з низьким рівнем офіційного прибутку, які хочуть збільшити розмір пенсії.

Непрацюючі учасники самостійно визначають розмір внесків. Однак, щоб ПФУ зарахував повний місяць стажу, повинна бути внесена сума, яка становить 22% від мінімальної зарплати. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 гривень. Таким чином рік трудового стажу коштуватиме 21 120 грн.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються протягом місяця, у якому гроші надійшли на рахунок ПФУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сім пенсіонерів можуть залишитися виплати.