Защищает Зеленского от чужой агрессии: что за редкий камень стоит на столе президента (фото)

Его называют "зеркалом души"

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На рабочем столе президента Украины Владимира Зеленского заметили необычный черно-белый предмет. Он попал на фото из кабинета главы государства, где тот провел селекторное совещание по поводу поставок оружия от партнеров и восстановления энергетики после российских ударов .

Судя по фото, необычный элемент декора на столе Зеленского может быть шаром из снежного обсидиана. На это указывают характерные белые вкрапления на темной поверхности камня, напоминающие снежинки. "Телеграф" расскажет, что символизирует этот камень и сколько стоит подобное изделие в Украине.

В кабинете Президента заметили необычное изделие. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Пуля из снежного обсидиана. Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram

Что такое снежный обсидиан и как он образуется

Снежный обсидиан образуется в результате быстрого охлаждения лавы, богатой диоксидом кремния. Светлые вкрапления внутри стекла возникают из-за образования микроскопических кристаллов кристобалита, которые создают характерный узор.

Из-за быстрого застывания лавы ее составляющие не успевают сформировать полноценную кристаллическую структуру, поэтому материал превращается в вулканическое стекло.

Месторождения обсидиана расположены в районах вулканической активности. Среди стран, где находят этот материал, – США, Мексика, Армения, Исландия, Япония и Италия.

Камень используют для изготовления украшений, сувениров и декоративных предметов. После шлифовки и полировки обсидиан приобретает гладкую поверхность, а его характерные светлые вкрапления становятся выразительнее.

Снежный обсидиан

Что символизирует снежный обсидиан

В эзотерических практиках снежный обсидиан считают камнем самопознания и внутреннего равновесия. В отличие от полностью черного обсидиана, его связывают не только с защитой, но и со способностью осознавать собственные эмоции и находить баланс между противоположностями.

Черный фон и белые вкрапления символически трактуют как сочетание света и тьмы. В таких представлениях камень напоминает, что даже в сложных обстоятельствах можно найти выход и восстановить внутреннее равновесие.

Снежному обсидиану также приписывают способность помогать человеку обращать внимание на скрытые страхи, внутренние противоречия и нерешенные эмоциональные переживания. Его считают своеобразным символическим "зеркалом", которое помогает лучше понять себя.

Еще одна распространенная эзотерическая трактовка связана с защитой. Сторонники таких практик верят, что камень может оберегать владельца от чужой агрессии, зависти, сплетен и негативного воздействия.

Браслет из снежного обсидиана

Почему шары из обсидиана ставят на рабочий стол

Полированные шары из камня используют как декоративные предметы для дома и офиса. В эзотерических представлениях форма шара символизирует целостность и гармонию, а снежному обсидиану приписывают способность помогать сосредоточиться и отсеивать лишний информационный шум.

Считается, что созерцание такого камня или держание его в руках может способствовать расслаблению после напряженного дня. В некоторых восточных практиках его также связывают со снижением тревожности и эмоциональной стабильностью.

Кроме того, сторонники литотерапии (нетрадиционная практика лечения с помощью камней и минералов – ред.) приписывают обсидиану положительное влияние на кровообращение, восстановление тканей и уменьшение мышечного напряжения.

В Украине шар из снежного обсидиана диаметром 40 мм можно приобрести за 278 гривен.

Цена на шар из снежного обсидиана

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кольцо Зеленского оказалось с секретом.