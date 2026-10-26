Не остаться без связи: когда могут отключить мобильный номер и как его вернуть

Некоторые украинцы могут внезапно остаться без связи

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Мобильные номера абонентов украинских операторов имеют срок действия около 365 дней. После его завершения, номера абонентов, которые не пополняют счет и не оплачивают услуги, могут быть деактивированы и потерять функциональность.

Перед отключением номера абонента предусмотрено два этапа: период полноценного использования услуг и время, в течение которого абонент еще может восстановить активность номера. "Телеграф" расскажет, сколько времени действуют номера абонентов мобильных операторов Украины и как их снова активировать.

Kyivstar

Мобильные номера абонентов Kyivstar имеют срок действия 365 дней. Он делится на два периода:

Общий срок действия номера составляет 365 дней и 274 дня активного состояния .

. 91 день приостановленного состояния. В течение этого периода оператор будет отправлять SMS-напоминание о необходимости пополнить счет, чтобы номер не был деактивирован. Если этого не сделать, можно звонить только на сервисные номера.

Чтобы вернуть номер к полноценной работе, нужно пополнить счет. В то же время не все операции помогают продлить срок действия номера. В Киевстар отмечают, что услуга "Экстра деньги" и перевод средств не заменяют обычное пополнение счета.

Как восстановить номер

Пополните счет на сумму от 30 грн одним платежом.

Оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц или дневной пакет услуг. Если вы используете тариф с оплатой за год или пол года, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.

Условия восстановления номера в Kyivstar

Vodafone

В Vodafone срок действия номера составляет 370 дней. Если в течение этого периода не пополнять счет, он будет заблокирован.

В этом случае SIM/USIM/eSIM-карта больше не подключается к сети — номер не работает, вам не могут позвонить или отправить SMS. После блокировки у вас есть еще 30 дней, чтобы обратиться в компанию и восстановить номер.

Как восстановить номер

Обратитесь к оператору одним из удобных способов:

111 (бесплатно с Vodafone Украина);

0800 400 111 (бесплатно из любой сети в Украине);

+38 050 0 400 111 (для звонков в роуминге);

в чате;

в магазине Vodafone.

Сообщите номер, который необходимо восстановить.

После проверки специалист оформит запрос и сообщит вам результат.

На следующий день после снятия блокировки пополните счет на сумму от 5 грн (кроме перевода с номера на номер) – это автоматически продлит срок действия еще на 370 дней.

Условия восстановления номера в Vodafone

Lifecell

В Lifecell жизненный цикл номера длится 365 дней. Он отчисляется от даты пополнения счета одним платежом на сумму не менее 10 гривен.

Как восстановить номер

По истечении 365 дней на 30 дней все опции номера будут заблокированы независимо от наличия средств на счете. В течение этого времени у абонента будет возможность пополнить счет, после чего все функции будут разблокированы.

Для того, чтобы восстановить номер и получить новую SIM-карту, необходимо обратиться в магазин lifecell. Важно, что такая замена SIM-карты возможна только по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Для ускоренного восстановления номера (замены SIM-карты) возьмите с собой пластиковый холдер от SIM-карты, если он есть.

Стоимость новой (замененной) SIM-карты составляет 75 грн, на eSIM – 100 грн (с учетом всех налогов и сборов). Эта стоимость оплачивается в магазине lifecell.

Условия восстановления номера в lifecell

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