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Самый популярный соус в "АТБ" подешевел на 30 грн: успейте купить за два дня до окончания акции

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Скидки на майонез в АТБ – цены снижены на 30% до 27 октября
Скидки на майонез в АТБ – цены снижены на 30% до 27 октября. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Предложения действуют до 27 октября, поэтому лучше поторопиться.

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В сети "АТБ" действуют скидки 30% на два вида майонеза "Торчин": "Європейський" жирностью 72% и "Домашній" жирностью 50%. Акция продлится с 21 по 27 октября, сообщает "Телеграф".

Больше читайте в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе"

Майонез "Торчин" "Європейський" 72% в упаковке 0,5 кг стоит 75,50 грн вместо 108,40 грн.

Карточка майонеза "Торчин" "Європейський" 72%, 0,5 кг, с ценой 75,50 грн и отметкой о скидке 30%
На майонез "Торчин" "Європейський" в "АТБ" действует скидка 30%

Майонез "Торчин" "Домашній" 50% такого же веса продают за 64,50 грн вместо 92,50 грн.

Карточка майонеза "Торчин" "Домашній" 50%, 0,5 кг, с ценой 64,50 грн вместо 92,50 грн
Майонез "Торчин" "Домашній" продают по акционной цене до 27 октября

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", в "АТБ" обвалилась цена на стиральный порошок: упаковка подешевела почти на 250 грн.

Теги:
#Акции #Скидки #Майонез #АТБ