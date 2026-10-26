Конец военного положения: когда мужчины смогут уехать за границу и что будет с мобилизацией

Вопрос о военном положении нельзя решить лишь одним указом

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В понедельник, 26 октября, Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней – до 29 января 2027 года. Но какие изменения будут ждать граждан, если представить, что это положение отменят.

В целом отмена военного положения в Украине приведет к прекращению действия специальных ограничений, завершению общей мобилизации и возврату обычного правового режима, однако это произойдет только после переходного периода, который может иметь определенные особенности. "Телеграф" расскажет о возможных вариантах того, как это будет происходить.

В каких условиях может завершиться военное положение?

В декабре 2025 года президент Владимир Зеленский отмечал, что война с Россией не завершится до получения Украиной действенных гарантий безопасности. До этого момента, по его словам, невозможно прекратить действие военного положения.

"Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности.Без гарантий безопасности реально эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может возникнуть риск с таким соседом повторной агрессии", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Что изменится в Украине после отмены военного положения

Согласно статье 7 Закона "О правовом режиме военного положения", военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее территориях прекращается по истечении срока, на который он был введен. До окончания срока, на который было введено военное положение, и при устранении угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности Президент Украины может издать указ об отмене военного положения на всей территории Украины или на отдельных территориях, о чем должно быть немедленно объявлено через медиа.

После этого принудительный призыв в Вооруженные Силы Украины на основании общей мобилизации автоматически прекратится. А военнослужащие, призванные во время мобилизации, будут подлежать увольнению в запас. Однако этот процесс, вероятно, будет происходить поэтапно и с определенным переходным периодом во избежание резкого оттока людей из Сил обороны.

Ограничения на передвижение в ночное время и патрулирование улиц во время комендантского часа также будут отменены. Особый режим работы предприятий, военно-гражданских или военной администрации также будет отменен. На всей территории страны должно быть возобновлено функционирование местных органов самоуправления в обычном режиме.

Принудительный призыв в ВСУ на основании всеобщей мобилизации автоматически прекратится

Когда можно будет уехать за границу

Согласно Закону "О правовом режиме военного положения", ограничения на выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет связаны именно с действием военного положения. Поэтому после его официальной отмены эти ограничения должны утратить силу.

Однако открытие границ может не состояться сразу после объявления указа. Парламент или правительство должны установить определенный переходный период, специальные правила или сохранить отдельные ограничения, в частности, для военных, лиц, задействованных в восстановлении инфраструктуры, или из-за рисков безопасности, которые могут никуда не исчезнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что изменится в вопросах бронирования от мобилизации для украинцев и бизнеса до 1 декабря.