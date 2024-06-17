Инвалидность не преграда: кого и как могут мобилизовать в Украине

Человек, имеющий право на отсрочку из-за инвалидности, должен обратиться в ТЦК и оформить отсрочку официально

Обновленное законодательство о мобилизации предусматривает отсрочку для определенных категорий военнообязанных. Среди них — больные, имеющие через определенный срок в 6 — 12 месяцев повторно против военно-врачебной комиссии. Если у человека определена степень инвалидности, то такой человек не подлежит мобилизации.

Об этом говорится в статье 23 пункта 2 закона. Отмечено, что люди с инвалидностью I, II, III групп, признанной таковой в установленном порядке, не подлежат призыву. В то же время, если человек с инвалидностью желает присоединиться к войску по собственному желанию, его могут принять на службу. Это можно сделать по контракту с армией.

Важная ремарка, если военнообязанному мужчине от 25 до 55 лет определили степень инвалидности II или III уже после полномасштабного вторжения, нужно повторно пройти медосмотр для подтверждения выводов медико-социальной экспертной комиссии. Не касается это только военнослужащих. Также повторно посетить ВЛК должны и мужчины, которым определили ограниченную пригодность. Из-за отмены этой категории необходимо снова пройти обзор и получить одну из категорий службы.

Как получить отсрочку человеку с инвалидностью

Для того чтобы официально получить отсрочку, нужно обратиться в ТЦК с пенсионным удостоверением и справкой МСЭК. После подачи военно-учетных документов человек проходит ВЛК. Адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что человека с инвалидностью могут признать пригодным к службе, но он/она имеет право на отсрочку, и если они желают воспользоваться нею — отсрочку нужно оформить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать тем военнообязанным, которые не имеют военно-учетного документа, но имеют право на отсрочку. ВОД требуют в ТЦК, однако если его нет несколько вариантов действий.