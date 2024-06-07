Их пригласят, но...: в Кабмине рассказали, что делать ограниченно годным

Отдельный график для таких мужчин решили не формировать

С 1 июня начался отсчет 9 месяцев, в течение которых военнообязанные украинцы, имеющие статус "ограниченно годный", должны пройти перекомиссию. Им будут посылать повестки, однако можно прийти в ТЦК и по собственному желанию.

Об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич рассказала агентству "Интерфакс-Украина". Отметим, пройти повторный медосмотр ограниченно пригодны до 4 февраля 2025-го года.

"Их пригласят. Но если человек сам желает, то, конечно, он может проявить инициативу. Если мы говорим о военнослужащих, то среди них тех, кто имеет статус ограниченно годных, немного. Их военное командование направит и они пройдут повторный смотр", — объяснила она.

Карчевич подчеркнула, что ВЛК для военных и ВЛК для военнообязанных – это разные комиссии в разных учреждениях. Военнообязанных со статусом "ограниченно годен" гораздо больше, чем военных. После консультаций с Минобороны и Генштабом отдельный график для таких мужчин решили не формировать, они заверили, что управляют этим процессом.

"По сути, маршрут для человека, признанного ограниченно пригодным, будет выглядеть так: человек получает повестку, является в центр комплектования, при необходимости обновляет свои данные и его направляют на повторный осмотр. Фактически, за несколько месяцев вполне реально, что все смогут пройти такие обзоры, но если вдруг будет перегрузка, то довольно быстро сможем просто приобщить дополнительные гражданские учреждения, чтобы разгрузить сеть. Я думаю, что перегрузка может быть исключительно в больших городах, таких как Киев или Днепр, в меньших населенных пунктах это вряд ли будет наблюдаться", — говорит Карчевич.

Она добавила, что часть тех, кто принадлежал к категории ограниченной годности, станут непригодными. Другая часть может попасть в категорию пригодных для определенных видов службы.

Напомним, граждане Украины, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, по результатам обследования ВЛК получат один из двух вердиктов — пригодный или непригодный. В зависимости от степени функциональности будут присваиваться следующие категории:

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

непригодны к военной службе с перекомиссией (через 6 месяцев или 6-12 месяцев);

временно непригодны (требуют лечения или лечения и отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей);

пригодны только для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодны.

Как писал "Телеграф", ранее в Генштабе на условиях анонимности рассказали, на кого из категории "ограниченно пригодных" рассчитывают больше всего. Там надеются, что это поможет улучшить показатели мобилизации.