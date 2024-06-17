Некоторые украинцы летом могут лишиться пенсий: как возобновить выплаты

Пенсию можно возобновить, если знать некоторые нюансы

Некоторые украинцы могут лишиться своих пенсий по ряду причин. Однако выплаты можно возобновить.

Об этом пишет "24 Канал". Так, согласно законодательству Украины, пенсии гражданину могут прекращаться, например, если он официально признано умершим. То есть, имеются документальные подтверждения этому, например, свидетельство о смерти. Также лишиться выплат можно, если ПФУ обнаружил неточности в документации, которая предоставлялась пенсионером для выхода на пенсию.

Другие причины:

гражданин выехал на ПМЖ, при этом, выбранная им страна не имеет с Украиной специального пенсионного договора;

лицо не осуществляет никаких операций со своим счетом, куда поступала пенсия в течение полугода.

Как возобновить выплаты

Чтобы восстановить выплаты, лицо должно обратиться в ПФУ. К поданному заявлению могут предоставляться следующие документы, в зависимости от причины отмены пенсии:

копия паспорта;

оригинал документа, где подтверждено, что пенсионер жив (за рубежом его можно взять в дипломатическом учреждении Украины);

копия документа, удостоверяющего статус беженца, временную защиту или регистрацию в месте временного проживания.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит "купить" стаж в Украине.