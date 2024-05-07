Цифра впечатляет: сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, результаты опроса

12% украинцев считают, что не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП

По мнению украинцев, власти Украины так или иначе должны вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата. По данным опроса, так считает 83% граждан.

Об этом говорится в отчете Киевского международного института социологии (КМИС). Опрос проходил в конце апреля 2024 года.

Среди респондентов 63% считают, что УПЦ МП должна быть полностью запрещена. Однако 20% граждан за более мягкий подход, не предусматривающий полного запрета, а устанавливающего государственный контроль и надзор.

И только 12% респондентов считают, что не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП. При необходимости расследовать лишь частные случаи правонарушений.

Также у респондентов спрашивали, доверяют ли они УПЦ МП. По результатам не доверяют 82% украинцев, а доверяют — 8%. Не смогли определиться со своим мнением 11% опрошенных.

Заметим, что 20-25 апреля 2024 года КМИС проводил опрос среди 1220 респондентов. В выборку не включались жители временно оккупированных территорий и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал, когда примут важный законопроект об УПЦ МП.