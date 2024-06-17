Штраф за громкую работу генератора: в МОЗ сделали заявление

Население и власти должны позаботиться о снижении уровня шума и вибрации

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины заявили, что штраф за генераторы платить не придется, если их уровень шума выше установленных санитарно-гигиенических норм. Так в ведомстве ответили на слухи, которые в последние дни распространяются в сети.

Пресс-служба Минздрава ссылается на статью 32 Закона "О системе общественного здоровья". В ней указаны допустимые уровни звука и случаи, когда эти правила не действуют.

Эти нормы не действуют во время чрезвычайных ситуаций и в тех случаях, когда генераторы обеспечивают жизнедеятельность общественных зданий. В частности, при отключении электроэнергии.

"Допустимые уровни звука в помещениях жилых домов составляют 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью, а на территории жилой застройки — 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью (приказ Минздрава от 22 февраля 2019 года № 46). Однако указанные требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийного бедствия, других чрезвычайных ситуаций. А также в случаях, когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий", — говорится в сообщении.

В то же время население, органы власти и субъекты хозяйствования должны принимать меры, чтобы максимально снизить уровень шума и вибраций, потому что они вредят здоровью. Это актуально для всех объектов: от частных домов и квартир до парков, гостиниц, заведений общепита.

Отметим, что для квартиры и дома лучше покупать зарядные станции. К примеру, Экофлоу. От зарядной станции EcoFlow можно заряжать разную технику, от фена до холодильника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Киевтеплоэнерго" объявил тендер более чем на 1 миллиард гривен. За эти деньги хотят приобрести 15 генераторов.