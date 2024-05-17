От телефона до холодильника и бойлера: что можно заряжать от EcoFlow

В условиях дефицита электроэнергии это незаменимая вещь

Отключения света из-за российских обстрелов приводит к снижению комфорта жизни, но благодаря современной технике это поправимо. Ранее мы писали, как заряжать телефон от динамо-машины, а теперь сообщим, что такое Экофлоу, как работает эта зарядная станция и какие именно приборы могут от нее питаться.

В отличие от обычных повербанков, это чудо техники может заряжать более энергоемкие устройства, в частности такие как телевизор и холодильник. "Телеграф" в этом материале собрал главные характеристики EcoFlow и особенности использования в быту.

Экофлоу – что это такое

Это портативная зарядная станция, которая выглядит как большой повербанк. В отличие от бензиновых генераторов, EcoFlow не выбрасывает в окружающую среду вредные вещества и работает бесшумно. Поэтому это хороший вариант для дома и офиса.

Зарядная станция компактная, поэтому ее легко можно переносить. Для удобства ее укомплектовывают ручками (кроме моделей Mini).

Корпус изготовлен из крепкого пластика, а в комплект идут необходимые кабели. Отметим, что комплектация зависит от модели.

Особенность этой зарядной станции в простоте управления. Интуитивно понятный дисплей — это еще не все. Управлять устройством можно со смартфона, установив на него мобильное приложение.

Производитель — компания EcoFlow. Она была основана в 2017 году и имеет штаб-квартиру в КНР.

Что можно заряжать от Экофлоу

Зарядная станция имеет разные выходы, в том числе USB, для розетки и автомобильный прикуриватель. Это позволяет питать различные приборы:

смартфон;

кипятильник;

планшет;

ноутбук;

телевизор;

фен;

персональный компьютер;

вентилятор;

микроволновка;

стиральная машина;

бойлер;

конвектор;

холодильник.

Модель DELTA Mini может питать даже электрическую плитку. Емкость этой станции составляет 882 Вт-ч.

Зарядные станции из линейки RIVER могут заряжать до 7-10 устройств в зависимости от модели. Устройства линейки DELTA могут заряжать одновременно от 9 до 13 приборов.

Почему EcoFlow настолько популярны

Главная причина связана с актуальностью этих устройств. Из-за российских обстрелов в энергосистеме Украины уже наблюдается значительный дефицит. Зимой 2022/23 были введены графики отключения света. Каждый день электроэнергия исчезала, что приводило к дискомфорту в быту, а бизнес еще и терял прибыль. Тогда и стали активно покупать генераторы, повербанки и зарядные станции.

Популярность Экофлоу связана с простотой использования. От станции можно заряжать разные приборы, а сама она питается от электросети, солнечной батареи, бензинового или дизельного генератора.

Емкость станции (которая, кстати, составляет от 499 до 2499 Вт в час) и другие характеристики зависят от модели. Но есть некоторые общие черты:

защита от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания, перегрузки, низкой температуры;

безопасные, не выделяющие вредные вещества, поэтому их можно спокойно устанавливать дома (но не рядом с батареями и другими приборами для обогрева);

быстрый заряд от электросети, большинство моделей заряжаются до 100% менее чем за два часа;

возможность одновременно заряжать несколько устройств;

компактные размеры, благодаря чему их легко перемещать.

Экофлоу стоит дорого. Стоимость начинается от 5700 грн за EcoFlow RIVER Mini и достигает десятков тысяч гривен за более мощные модели.

Ранее "Телеграф" сообщал, как подключить генератор к дому. Это займет всего несколько минут.